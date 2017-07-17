В лесах трех районов Самарской области ожидается четвертый класс пожарной опасности

В ближайшие дни в трех районах области ожидается высокий, четвертый класс пожарной опасности лесов.

В среду, 19 июля,высокая пожарная опасность установится в лесах Большеглушицкого, Большечерниговского и Пестравского районов.

Посещать леса в этих районах не рекомендуется.

В случае возникновения пожара следует сообщить об этом по телефону «горячей линии» Региональной диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области: 8 (846) 231-00-63, сообщает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.