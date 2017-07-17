"Крылья Советов-2" начнут сезон матчем в Ульяновске

Вторая команда "Крыльев Советов", составленная из воспитанников КС-ЦПФ и Академии им. Коноплева, проведет свой первый матч сезона 27 июля в Ульяновске против местной "Волги" в рамках 2 тура Первенства ПФЛ зона "Урал-Приволжье".

Начало этого матча в 19:00 по самарскому времени. Игра 1 тура "Крылья Советов-2" — "Лада" (Тольятти), запланированная на 19 июля (старт Первенства ПФЛ), перенесена на резервный день и состоится 5 сентября на третьем поле "Металлурга".

Первая игра в Самаре состоится в 5 туре. 18 августа "Крылья Советов-2" примут "Носту" из Новотроицка, сообщает официальный сайт клуба.