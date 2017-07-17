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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая серия предпоследнего сезона "Игры Престолов" вышла на телеэкраны в США 16 июля. А российские поклонники серила смогут увидеть ее начиная с 17 июля в онлайн-кинотеатре "МегаФон.ТВ".

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Новый сезон будет состоять из семи серий, а не из десяти как было раньше. Но сериал увеличен по хронометражу. Фанатов саги ожидают семь часов и 22 минуты борьбы за Железный трон. Зрители "МегаФон.ТВ", использующие тарифы линейки "Включайся", не будут платить за трафик и могут смотреть сериал где угодно.

"Наши зрители могут смотреть любимые сериалы, фильмы и передачи в очередях, пробках, за  городом, на природе, в парках и дома — в любом месте, где есть мобильный Интернет от  "МегаФона". Широкое покрытие сети это позволяет. Сервис "МегаФон.ТВ" работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны", — комментирует Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления Видео компании "МегаЛабс".

Новым подписчикам "МегаФон.ТВ" на эксклюзивных условиях будет доступна бесплатная подписка на пакет "Амедиатека", куда входит сериал "Игры Престолов", на 14 дней.

"МегаФон.ТВ" удобен тем, что работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны. Это значит, что серии нашумевшего сериала можно смотреть в любом месте: в очередях, в парках, в метро, дома и загородом.

Для тех, кто только собирается познакомиться со всеми перипетиями сюжета "Игры Престолов", на "МегаФон.ТВ" доступны предыдущие сезоны, а самый первый доступен абсолютно бесплатно.

Подробности на https://megafon.tv.

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