Уровень воды в Волге в районе Самары может скоро вернуться в свое нормальное русло

В связи с уменьшением притока к створу гидроузла Жигулевская ГЭС начала постепенно снижать расходы воды в нижний бьеф. Об этом 17 июля сообщили в корпорации "Русгидро".
17 июля планируемый суммарный расход через Жигулевский гидроузел составил 16350 м³/с, в том числе через гидроагрегаты — 6 100 м³/с, через водосливную плотину 10 250 м³/с. В соответствии с указаниями Росводресурсов Жигулевская ГЭС работала в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе в пределах отметок 53,2 - 53,30 м, без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.
Напомним, что половодье на Волге и Каме из-за обильных дождей приобрело затяжной характер. Резкое повышение приточности началось с 11 июля. Максимум наблюдался 14 июля и составил 17574 м³/с. В связи с тем, что водохранилище Жигулевской ГЭС было заполнено до проектных отметок, потребовалось увеличение сбросов через водосливную плотину. Пик сброса воды пришелся на 13 июля, когда суммарный среднесуточный сброс через Жигулевский гидроузел составил 19293 м³/с.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?