Уровень воды в Волге в районе Самары может скоро вернуться в свое нормальное русло

В связи с уменьшением притока к створу гидроузла Жигулевская ГЭС начала постепенно снижать расходы воды в нижний бьеф. Об этом 17 июля сообщили в корпорации "Русгидро".

17 июля планируемый суммарный расход через Жигулевский гидроузел составил 16350 м³/с, в том числе через гидроагрегаты — 6 100 м³/с, через водосливную плотину 10 250 м³/с. В соответствии с указаниями Росводресурсов Жигулевская ГЭС работала в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе в пределах отметок 53,2 - 53,30 м, без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Напомним, что половодье на Волге и Каме из-за обильных дождей приобрело затяжной характер. Резкое повышение приточности началось с 11 июля. Максимум наблюдался 14 июля и составил 17574 м³/с. В связи с тем, что водохранилище Жигулевской ГЭС было заполнено до проектных отметок, потребовалось увеличение сбросов через водосливную плотину. Пик сброса воды пришелся на 13 июля, когда суммарный среднесуточный сброс через Жигулевский гидроузел составил 19293 м³/с.