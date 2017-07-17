За день водолазы извлекли из озер в Новокуйбышевске и Жигулевске тела утонувших мужчин

В понедельник, 17 июля, в 9:55, водолазы ПСО Новокуйбышевска выехали к озеру у пос. Зелененький Волжского района, где утонул 42-летний мужчина, сообщают в ПСС по Самарской области.

Зону поиска определили со слов очевидцев. В обследовании дна озера принимали участие три водолаза, которые в 11:20 обнаружили тело мужчины на глубине 2,5 м и передали родственникам.

В этот же день в 11:58 три водолаза ПСО Тольятти начали поисковые работы на озере Глинка в пос. Яблоневый Овраг в Жигулевске, на акватории которого пропал 30-летний мужчина. В 13:50 его тело подняли со дна водоема и передали сотрудникам полиции.