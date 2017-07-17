За день водолазы извлекли из озер в Новокуйбышевске и Жигулевске тела утонувших мужчин

В понедельник, 17 июля, в 9:55, водолазы ПСО Новокуйбышевска выехали к озеру у пос. Зелененький Волжского района, где утонул 42-летний мужчина, сообщают в ПСС по Самарской области.
Зону поиска определили со слов очевидцев. В обследовании дна озера принимали участие три водолаза, которые в 11:20 обнаружили тело мужчины на глубине 2,5 м и передали родственникам.
В этот же день в 11:58 три водолаза ПСО Тольятти начали поисковые работы на озере Глинка в пос. Яблоневый Овраг в Жигулевске, на акватории которого пропал 30-летний мужчина. В 13:50 его тело подняли со дна водоема и передали сотрудникам полиции.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.