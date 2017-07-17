За экстремистский пост в соцсети самарцу на год запретили деятельность, связанную с размещением информации в интернете

В Самаре местного жителя признали виновным в размещении экстремистской информации в интернете, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, 20 декабря 2015 г. мужчина на своей странице в социальной сети "В Контакте" разместил текст, который, по заключению эксперта, содержал публичные призывы к экстремистской деятельности.

Суд назначил самарцу два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также на год лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете. Приговор в законную силу не вступил.