Директора нефтегорского техникума обвиняют в мошенничестве

Нефтегорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Нефтегорского государственного техникума, подозреваемого в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с 3 сентября 2012 г. по 31 августа 2016 г. директор образовательного учреждения фиктивно трудоустроил на должности инженера — программиста и водителя — инструктора троих граждан, хотя знал, что работать в техникуме они не будут. Эти люди передали ему оформленные на них банковские зарплатные карты, с которых подозреваемый снимал деньги — всего 82 тыс. рублей.
Во время следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело будет направлено в Нефтегорский районный суд.
Последние комментарии
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.