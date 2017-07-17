Директора нефтегорского техникума обвиняют в мошенничестве

Нефтегорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Нефтегорского государственного техникума, подозреваемого в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с 3 сентября 2012 г. по 31 августа 2016 г. директор образовательного учреждения фиктивно трудоустроил на должности инженера — программиста и водителя — инструктора троих граждан, хотя знал, что работать в техникуме они не будут. Эти люди передали ему оформленные на них банковские зарплатные карты, с которых подозреваемый снимал деньги — всего 82 тыс. рублей.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело будет направлено в Нефтегорский районный суд.