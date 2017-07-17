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Муниципалитеты Власть и политика

До конца года в Самаре планируется обустроить порядка полутора тысяч дворов

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июля, региональный координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Городская среда", председатель губернской думы Виктор Сазонов встретился с жителями Промышленного и Ленинского районов Самары.

До конца года в Самаре планируется обустроить порядка полутора тысяч дворов До конца года в Самаре планируется обустроить порядка полутора тысяч дворов
Фото: Юлия Рубцова

Партийный проект "Городская среда" реализуется с 1 января этого года и рассчитан на пять лет. В 2017 году Самарская область получила из федерального бюджета 927 млн рублей. Еще 1,23 млрд руб. заложено в областном бюджете.

В рамках проекта до конца года в Самаре планируется обустроить порядка полутора тысяч дворов. Самый большой объем средств предусмотрен на благоустройство дворовых территорий в Ленинском районе, здесь приведут в порядок 31 двор.

Например, двор дома № 23 на ул. Клинической включили в программу благодаря активности жителей и общественного совета микрорайона.

Как рассказали Виктор Сазонову жители дома, решение по благоустройству территории приняли на общем собрании жильцов. Осенью здесь появятся детская игровая площадка и современный спортивный комплекс. Также планируется провести опиловку деревьев и установить дополнительное уличное освещение.

Обновится  двор дома № 62 на ул. Красноармейской. Само жилое здание построили еще в 1948 г. пленные немцы. Вместе с институтом "Гипровостокнефть" оно составляло единый архитектурный ансамбль, один из самых узнаваемых в Самаре.

По словам председателя общественного совета микрорайона № 7 Ленинского района Милены Дуплякиной, жители хотят восстановить во дворе волейбольную площадку, которая бы зимой использовалась под каток. Также в порядок приведут тротуары, ограждения и завершат благоустройство детской площадки.

Также Виктор Сазонов встретился с жильцами домов № 276 и 278 на Московском шоссе и семи домов на ул. Силина (здесь в 2018 году предстоит благоустроить 19 тыс. кв. м дворовой территории).

Общаясь с самарцами, координатор партпроекта "Городская среда" неоднократно подчеркивал, что губернатор Николай Меркушкин уделяет большое внимание совершенствованию механизма работы муниципальных образований. На места передается все больше полномочий, чтобы оперативно решать конкретные проблемы, волнующие население.

"Проект "Городская среда" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке партии "Единая Россия", — отметил Виктор Сазонов. — Задача заключается в том, чтобы в течение пяти лет, по 2022 год включительно, парки, скверы и дворы в наших городах привести в цветущее состояние".

По мнению председателя гудбумы, принципиально важно то, что именно сами жители определяют теперь, что они хотят видеть в своем дворе. Они утверждают проект благоустройства территории, потом принимают работу у подрядчика. В организации этого процесса большую роль играют общественные советы, которые созданы в рамках реформы местного самоуправления, инициированной губернатором Николаем Меркушкиным.

"Суть реформы — повысить ответственность власти перед жителями непосредственно на местах, — сказал Виктор Сазонов. — Мы первые в стране создали новый уровень муниципальной власти — ввели должность управляющих микрорайонами и создали общественные советы, объединяющие территории с населением в две-три тысячи человек. Они призваны решать проблемы на местах. Власть пришла к людям. Объединяя усилия, нам удастся привести каждый двор в Самаре в достойный вид".

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