Московский "Спартак" взял в аренду 17-летнего защитника "Лады"

ФК "Лада-Тольятти" и московский "Спартак" согласовали годичную аренду 17-летнего крайнего защитника Артема Воропаева, сообщает пресс-служба автозаводцев.

На протяжении последних шести месяцев Артем неоднократно проходил просмотр в стане самарских "Крыльев Советов", а в середине июня был приглашен на тренировочный сбор "Спартака". По итогам двухнедельного просмотра руководство "Спартака" осталось удовлетворено.

В карьере Артема Воропаева ФК "Лада" стал первым профессиональным клубом, в футболке которого он провел 31 матч в рамках Фонбет-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы "Урал-Приволжье".