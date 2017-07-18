Московский "Спартак" взял в аренду 17-летнего защитника "Лады"

ФК "Лада-Тольятти" и московский "Спартак" согласовали годичную аренду 17-летнего крайнего защитника Артема Воропаева, сообщает пресс-служба автозаводцев.
На протяжении последних шести месяцев Артем неоднократно проходил просмотр в стане самарских "Крыльев Советов", а в середине июня был приглашен на тренировочный сбор "Спартака". По итогам двухнедельного просмотра руководство "Спартака" осталось удовлетворено.
В карьере Артема Воропаева ФК "Лада" стал первым профессиональным клубом, в футболке которого он провел 31 матч в рамках Фонбет-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы "Урал-Приволжье".
Последние комментарии
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.