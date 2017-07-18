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Происшествия

В Тольятти спасали тонувшего в Волге подростка

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июля, около пяти часов вечера на Волге в районе пляжа 6-го квартала Автозаводского района, по предварительным данным, захлебнулся и стал тонуть 14-летний подросток, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Очевидцы успели извлечь тонущего из воды и вызвали "скорую". Прибывшие врачи приняли все меры для спасения подростка и увезли его в лечебное учреждение.

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