Россельхозбанк предоставил более 70 млрд рублей по программе льготного кредитования

По итогам I полугодия 2017 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 70 млрд рублей по ставке не выше 5% годовых.
Поддержкой Банка в рамках механизма льготного кредитования получили возможность воспользоваться свыше 2 тысяч заемщиков из 71 региона России. Заявки клиентов РСХБ на сумму еще порядка 105 млрд рублей в настоящее время находятся на согласовании в Минсельхозе России.
Россельхозбанк выступает ключевой финансовой организацией, через которую реализуется новый механизм — Банк обеспечивает основную долю всех выдач. Средства предоставляются как на проведение сезонных работ, так и на инвестиционные цели агропредприятий.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.