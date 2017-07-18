Врачи скорой помощи Самары спасали пенсионерку, получившую отравление газом в квартире

В понедельник,17 июля, в седьмом часу вечера в одной из квартир по ул. Авроры понадобилась экстренная помощь женщине в возрасте около 85 лет, получившей, по предварительным данным, отравление газом, и потерявшей сознание, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине первую помощь и увезли ее в лечебное учреждение.