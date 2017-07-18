Кинотеатр нового формата откроется в ТРК "Гудок" уже в сентябре

Жителей Самары ждет открытие года — первый в городе "мягкий" кинотеатр, который обещает вывести просмотр фильмов на новый уровень комфорта.

Главная "фишка" кинотеатра — уникальные управляемые мягкие кресла-диваны, с откидными спинками и выдвигающейся подставкой для ног, которыми полностью оборудованы все 7 залов проекта.

Также в связи с конструктивными особенностями и размером кресел значительно увеличено пространство между рядами. Переплачивать за комфорт не придется, цена билета начинается от 150 рублей.

Проект "Мягкий кинотеатр" стартовал в Челябинске менее 2 лет назад и очень быстро занял лидирующие места в городе, сеть активно развивается и кинотеатр в Самаре станет уже пятым.

Кроме мягкого кинотеатра в сентябре в "Гудок" приходит федеральная сеть детских городов профессий Чадоград и семейных парков развлечений "Мегалэнд" в составе:

— веревочный экстрим-парк

— батутная арена

— автодром

— тюбинг горки

— лабиринт

— внушительный парк игровых автоматов с призотекой

— детский сад для самых маленьких и пиццерия

Будут доступны услуги гувернера, проведения детских праздников и дней рождения.

ТРК "Гудок", Красноармейская ул. 131

ВКонтакте: vk.com/comfortkino_samara и vk.com/megakids_samara

Сайты: мягкийкинотеатр.рф, megalandpark.ru, chadograd.ru

