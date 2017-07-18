Кинотеатр нового формата откроется в ТРК "Гудок" уже в сентябре

Жителей Самары ждет открытие года — первый в городе "мягкий" кинотеатр, который обещает вывести просмотр фильмов на новый уровень комфорта.
Главная "фишка" кинотеатра — уникальные управляемые мягкие кресла-диваны, с откидными спинками и выдвигающейся подставкой для ног, которыми полностью оборудованы все 7 залов проекта.
Также в связи с конструктивными особенностями и размером кресел значительно увеличено пространство между рядами. Переплачивать за комфорт не придется, цена билета начинается от 150 рублей.
Проект "Мягкий кинотеатр" стартовал в Челябинске менее 2 лет назад и очень быстро занял лидирующие места в городе, сеть активно развивается и кинотеатр в Самаре станет уже пятым.
Кроме мягкого кинотеатра в сентябре в "Гудок" приходит федеральная сеть детских городов профессий Чадоград и семейных парков развлечений "Мегалэнд" в составе:
— веревочный экстрим-парк
— батутная арена
— автодром
— тюбинг горки
— лабиринт
— внушительный парк игровых автоматов с призотекой
— детский сад для самых маленьких и пиццерия
Будут доступны услуги гувернера, проведения детских праздников и дней рождения.
ТРК "Гудок", Красноармейская ул. 131
ВКонтакте: vk.com/comfortkino_samara и vk.com/megakids_samara
Сайты: мягкийкинотеатр.рф, megalandpark.ru, chadograd.ru
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?