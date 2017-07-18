Леонид Симановский: "Крупные организации потребкооперации смогут до 2021 года остаться в системе ЕНВД"

В понедельник, 17 июля, в Госдуму внесен законопроект, который разрешает до 1 января 2021 г. организациям потребительской кооперации с численностью работников свыше 100 человек оставаться плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Сейчас организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых превышает 100 человек, обязаны переходить на уплату налогов на общих основаниях. Но для организаций потребительской кооперации, а также хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, сделано временное исключение, до 1 января 2018 г. это ограничение в отношении них не применяется.

Как пояснил один из авторов законодательной инициативы депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский, законопроектом данное право за организациями потребительской кооперации и соответствующими хозяйственными обществами сохраняется еще на три года, то есть до 1 января 2021 года.

"Переход крупных организаций потребкооперации на общий режим может привести к росту цен на реализуемые ими товары и оказываемые услуги, падению спроса на них и, как следствие, к закрытию ряда организаций в сфере общественного питания, бытового обслуживания, розничной торговли. Все это вместе взятое может спровоцировать рост социальной напряженности, особенно в сельской местности", — допускает зампред бюджетного комитета.

Он сказал, что законопроект подготовлен на основе предложений бизнеса. "О необходимости принятия такого решения говорили представители бизнеса в ходе консультаций по вопросам настройки налоговой системы. Они проходили в Госдуме с участием бюджетного комитета, с одной стороны, и Российского союза промышленников и предпринимателей, "Деловой России", "Опоры России", Торгово-промышленной палаты РФ", с другой", — напомнил парламентарий.