Самарский филиал Россельхозбанка увеличил кредитование сезонных работ на 31%

По итогам 1 полугодия 2017 года Самарский филиал Россельхозбанка сохраняет лидирующие позиции по кредитованию сезонных работ (СР) в регионе.

С начала года предприятиям отрасли АПК Самарской области уже предоставлено на эти цели порядка 4 млрд рублей — это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема около 2 млрд рублей выдано в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

Финансовой поддержкой Россельхозбанка воспользовались как крупные сельхозпредприятия, так и представители малого бизнеса. Кредитные программы банка позволяют полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных полевых работ и решить другие текущие задачи.

"Филиал обеспечивает необходимые темпы финансирования и своевременно направляет средства сельхозпроизводителям для проведения сезонных работ", — отметил директор Самарского филиала АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов.