Самарский филиал Россельхозбанка увеличил кредитование сезонных работ на 31%

По итогам 1 полугодия 2017 года Самарский филиал Россельхозбанка сохраняет лидирующие позиции по кредитованию сезонных работ (СР) в регионе.
С начала года предприятиям отрасли АПК Самарской области уже предоставлено на эти цели порядка 4 млрд рублей — это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема около 2 млрд рублей выдано в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.
Финансовой поддержкой Россельхозбанка воспользовались как крупные сельхозпредприятия, так и представители малого бизнеса. Кредитные программы банка позволяют полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных полевых работ и решить другие текущие задачи.
"Филиал обеспечивает необходимые темпы финансирования и своевременно направляет средства сельхозпроизводителям для проведения сезонных работ", — отметил директор Самарского филиала АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.