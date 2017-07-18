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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Врачи самарской "скорой" спасали мужчину, упавшего на стройке

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 июля, около 9:00, по предварительным данным, на стройке на ул. Демократической в Самаре с высоты около 6 м упал и получил сочетанную травму молодой мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Приехавшие на вызов к пострадавшему врачи самарской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

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