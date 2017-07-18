Задолженность перед СКС за водоснабжение и водоотведение сократилась на 3 миллиона рублей

По состоянию на начало июля 2017 года дебиторская задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения составила 1 млрд 319 млн рублей.

При этом выросли долги бюджетных организаций с 32,1 млн рублей до 34,5; УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК — с 473,1 млн рублей до 475,9.

Компании, которые задолжали за потребленные услуги более 10 миллионов рублей:

ООО "ПЖРП № 11" — 46 082 тыс. руб.,

ООО "МСНК" — 19 520 тыс. руб.,

ООО УК "Авиакор-Стандарт" — 17 125 тыс. руб.,

ООО "ЖКС" — 12 645 тыс. руб.,

МП ЭСО — 12 597 тыс. руб.,

ЗАО "СУТЭК" — 10 616 тыс. руб.

Несмотря на то что уровень оплаты по итогам июня незначительно вырос, ситуация с неплатежами остается напряженной. Долги в более чем миллиард триста тысяч рублей создают напряженную ситуацию с реализацией инвестиционной и производственной (ремонтной) программ, выполнением мероприятий по подготовке к ЧМ-2018. Несмотря на это, СКС выполняет все взятые обязательства и благодарит добросовестных абонентов, чьи платежи обеспечивают стабильность работы ресурсоснабжающей организации.