Задолженность перед СКС за водоснабжение и водоотведение сократилась на 3 миллиона рублей

По состоянию на начало июля 2017 года дебиторская задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения составила 1 млрд 319 млн рублей.
При этом выросли долги бюджетных организаций с 32,1 млн рублей до 34,5; УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК — с 473,1 млн рублей до 475,9.
Компании, которые задолжали за потребленные услуги более 10 миллионов рублей:
- ООО "ПЖРП № 11" — 46 082 тыс. руб.,
- ООО "МСНК" — 19 520 тыс. руб.,
- ООО УК "Авиакор-Стандарт" — 17 125 тыс. руб.,
- ООО "ЖКС" — 12 645 тыс. руб.,
- МП ЭСО — 12 597 тыс. руб.,
- ЗАО "СУТЭК" — 10 616 тыс. руб.
Несмотря на то что уровень оплаты по итогам июня незначительно вырос, ситуация с неплатежами остается напряженной. Долги в более чем миллиард триста тысяч рублей создают напряженную ситуацию с реализацией инвестиционной и производственной (ремонтной) программ, выполнением мероприятий по подготовке к ЧМ-2018. Несмотря на это, СКС выполняет все взятые обязательства и благодарит добросовестных абонентов, чьи платежи обеспечивают стабильность работы ресурсоснабжающей организации.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?