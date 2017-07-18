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Преступления Происшествия

Жительницу Сызрани подозревают в том, что она сделала из своей дочери попрошайку

СЫЗРАНЬ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранская полиция намерена привлечь к уголовной ответственности местную жительницу: ее 14-летнюю дочку задержал патруль прямо на проспекте 50 лет Октября, когда она просила деньги у прохожих.

Подростка доставили в отдел полиции, где установили ее личность. Через полчаса в отдел явилась и ее 40-летняя мать. Оказалось, что это она и "выгнала" на улицу дочь. Женщина призналась, что наблюдала за происходящим и видела, как юную попрошайку задержал патруль, но решила не вмешиваться.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, нерадивая мать нигде не работает. По ее словам, она наставляла дочь попрошайничать, чтобы собрать деньги на операцию. Есть ли для нее какие-либо реальные медицинские показания, пока не ясно.

В областном ГУ МВД сообщают: в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ "Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", которая предусматривает ограничение свободы, арест или даже лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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