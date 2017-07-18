Жительницу Сызрани подозревают в том, что она сделала из своей дочери попрошайку

Сызранская полиция намерена привлечь к уголовной ответственности местную жительницу: ее 14-летнюю дочку задержал патруль прямо на проспекте 50 лет Октября, когда она просила деньги у прохожих.
Подростка доставили в отдел полиции, где установили ее личность. Через полчаса в отдел явилась и ее 40-летняя мать. Оказалось, что это она и "выгнала" на улицу дочь. Женщина призналась, что наблюдала за происходящим и видела, как юную попрошайку задержал патруль, но решила не вмешиваться.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, нерадивая мать нигде не работает. По ее словам, она наставляла дочь попрошайничать, чтобы собрать деньги на операцию. Есть ли для нее какие-либо реальные медицинские показания, пока не ясно.
В областном ГУ МВД сообщают: в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ "Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", которая предусматривает ограничение свободы, арест или даже лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?