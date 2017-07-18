В Самаре для строительства автодороги по ул. Путевой изымут 443 тыс. кв. м земли

В Самаре для строительства второго и третьего этапов автодороги по ул. Путевая изымут почти 500 земельных участков общей площадью 443,5 тыс. кв. м, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Самары.
По плану новая автодорога должна повысить транспортную доступность пос. Петра Дубрава.
Напомним, для улучшения транспортной доступности пос. Петра Дубрава и Дубовый Гай планируется построить дорогу регионального значения — Северное шоссе, которое должно обеспечить связь поселков и нового микрорайона с основной сетью самарских дорог.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?