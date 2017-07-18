16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре для строительства автодороги по ул. Путевой изымут 443 тыс. кв. м земли На ремонт и капремонт федеральных дорог в области в 2017 г. выделено более 2 млрд рублей Дорожные работы на плотине Жигулевской ГЭС выполнены наполовину По итогам 2017 года 77% федеральных дорог области будут приведены в нормативное состояние По программе "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году отремонтируют 93 дороги области

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре для строительства автодороги по ул. Путевой изымут 443 тыс. кв. м земли

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 220
Версия для печати

В Самаре для строительства второго и третьего этапов автодороги по ул. Путевая изымут почти 500 земельных участков общей площадью 443,5 тыс. кв. м, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Самары.

Фото: maps.yandex.ru

По плану новая автодорога должна повысить транспортную доступность пос. Петра Дубрава.

Напомним, для улучшения транспортной доступности пос. Петра Дубрава и Дубовый Гай планируется построить дорогу регионального значения — Северное шоссе, которое должно обеспечить связь поселков и нового микрорайона с основной сетью самарских дорог.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 15:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 14:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Фото на сайте

Волжское шоссе

Волжское шоссе

Стартовал второй этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал второй этап надвижки Фрунзенского моста

В конце лета начнется перевод рельсов к ветке до "Самара Арены"

В конце лета начнется перевод рельсов к ветке до "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6