В Самаре для строительства автодороги по ул. Путевой изымут 443 тыс. кв. м земли

В Самаре для строительства второго и третьего этапов автодороги по ул. Путевая изымут почти 500 земельных участков общей площадью 443,5 тыс. кв. м, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Самары.

По плану новая автодорога должна повысить транспортную доступность пос. Петра Дубрава. Напомним, для улучшения транспортной доступности пос. Петра Дубрава и Дубовый Гай планируется построить дорогу регионального значения — Северное шоссе, которое должно обеспечить связь поселков и нового микрорайона с основной сетью самарских дорог.