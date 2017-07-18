МегаФон расширил свое уникальное покрытие в Самарской области

Технические специалисты МегаФона провели работы по расширению сети в небольших поселках с населением в 500-1000 человек, интегрировав в сеть площадки приобретенного ранее оператора СМАРТС. Это позволило обеспечить абонентов компании наилучшим покрытием голосовой связи на территории 15 районов Самарской области.
В настоящее время завершается модернизация базовых станций, ранее входивших в активы СМАРТС: на них устанавливаются современные передатчики голосовой связи, благодаря чему увеличивается сигнал внутри помещений, масштаб и плотность покрытия сети МегаФон.
Значительная часть обновленного оборудования находится в небольших населенных пунктах региона. Число местных жителей здесь невелико: так, в селе Осиновка Ставропольского района оно не достигает и 500 человек. Тем не менее, даже в малых деревнях и селах абоненты МегаФона смогут пользоваться качественной голосовой связью. Полный список районов, где были проведены работы: Волжский, Ставропольский, Исаклинский, Сызранский, Пестравский, Сергиевский, Кошкинский, Шенталинский, Большечерниговский, Алексеевский, Красноармейский, Борский, Похвистневский, Елховский, Безенчукский.
"В сельских районах оборудование связи окупается очень медленно. Тем не менее мы хотим, чтобы абоненты нашей компании в любом месте — дома или на отдыхе, имели возможность позвонить близким, вызвать врача или сотрудников МЧС. Поэтому уделяем качеству голосовой связи в этих населенных пунктах большое внимание, — говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.