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Сотовая связь Транспорт и связь

МегаФон расширил свое уникальное покрытие в Самарской области

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технические специалисты МегаФона провели работы по расширению сети в небольших поселках с населением в 500-1000 человек, интегрировав в сеть площадки приобретенного ранее оператора СМАРТС. Это позволило обеспечить абонентов компании наилучшим покрытием голосовой связи на территории 15 районов Самарской области.

В настоящее время завершается модернизация базовых станций, ранее входивших в активы СМАРТС: на них устанавливаются современные передатчики голосовой связи, благодаря чему увеличивается сигнал внутри помещений, масштаб и плотность покрытия сети МегаФон.

Значительная часть обновленного оборудования находится в небольших населенных пунктах региона. Число местных жителей здесь невелико: так, в селе Осиновка Ставропольского района оно не достигает и 500 человек. Тем не менее, даже в малых деревнях и селах абоненты МегаФона смогут пользоваться качественной голосовой связью. Полный список районов, где были проведены работы: Волжский, Ставропольский, Исаклинский, Сызранский, Пестравский, Сергиевский, Кошкинский, Шенталинский, Большечерниговский, Алексеевский, Красноармейский, Борский, Похвистневский, Елховский, Безенчукский.

"В сельских районах оборудование связи окупается очень медленно. Тем не менее мы хотим, чтобы абоненты нашей компании в любом месте — дома или на отдыхе, имели возможность позвонить близким, вызвать врача или сотрудников МЧС. Поэтому уделяем качеству голосовой связи в этих населенных пунктах большое внимание, — говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

Гид потребителя

Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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