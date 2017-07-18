Рабовладелец Кошман не смог оспорить обвинительный приговор

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Алексея Кошмана на приговор Красноармейского районного суда, который признал мужчину виновным в незаконном лишении человека свободы, систематических истязаниях и краже.

Напомним, по версии следствия, семья Кошманов приютила у себя знакомого из Северной Осетии — Александра Мирошникова. Но вместо того, что просто помочь с жильем и поиском работы, как они обещали ранее, гостя фактически превратили в раба, на котором держалось домашнее хозяйство, огород и разовые заработки семейства, связанные с продажей цветмета и ворованных овощей.

Всплыла эта история в ходе расследования другого преступления — Кошман проходил свидетелем по делу Оксаны Гавюк, которую этой весной осудили за то, что она посадила приемного сына на цепь.

28 апреля 2017 г. Красноармейский районный суд приговорил Алексея Кошмана к четырем с половиной годам колонии общего режима. Для семьи это стало ударом: на тот момент у них уже было пятеро детей, а Марьяна Кошман была беременна шестым.

Их адвокат Сергей Ильин подал апелляционную жалобу в Самарской областной суд, которую рассмотрели в июле. Окончательное решение по этому делу было вынесено 17 июля. Приговор районного суда оставлен без изменений. Теперь он считается вступившим в законную силу.