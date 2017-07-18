За полгода в самарских колониях изъяли 300 мобильников, 500 литров алкоголя и 1,5 кг наркотиков

Сотрудники УФСИН России по Самарской области всего за полгода поймали 97 человек при попытке передать заключенным запрещенные вещи. 78 из них по решению мировых судей оштрафованы в общей сложности на 280 тыс. рублей. В отношении восьми человек правоохранительные органы возбудили уголовные дела. По остальным процессуальные решения еще не приняты.

По данным ведомства, за шесть месяцев 2017 г. в самарских колониях изъято более 300 сотовых телефонов, свыше 500 л спиртных напитков и около 1,5 кг наркотиков.

"В исправительных учреждениях области прослеживается тенденция к снижению употребления осужденными наркотических и сильнодействующих психотропных веществ, — отметили в УФСИН России по Самарской области. — Для сравнения в первом полугодии 2016 г. изымали свыше 2,6 кг. Кроме того, на 29,9% снизилось число зарегистрированных фактов телефонных мошенничеств".