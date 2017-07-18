При пожаре в дачном доме в Красноармейском районе погиб мужчина

В понедельник, 17 июля, в 20:52, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в дачном доме на 17-й линии СДНТ "Журавли" в Красноармейском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 36 кв. м. В его тушении участвовали пять человек, которые использовали две единицы техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 21:39.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС по Самарской области, во время пожара погиб 77-летний мужчина. Причины смерти человека устанавливаются. Выясняются обстоятельства возгорания дома и причиненный ущерб.