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Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на турнирах WTA в Торонто и Нью-Хейвене

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на соревнованиях WTA в Торонто и Нью-Хейвене, сообщает gotennis.ru.

Турнир Rogers Cup в Торонто с призовым фондом $2,3 млн пройдет с 7 по 13 августа. Connecticut Open в британском городе Нью-Хейвен пройдет с 18 по 26 августа.

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