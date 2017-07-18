Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на турнирах WTA в Торонто и Нью-Хейвене

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на соревнованиях WTA в Торонто и Нью-Хейвене, сообщает gotennis.ru.

Турнир Rogers Cup в Торонто с призовым фондом $2,3 млн пройдет с 7 по 13 августа. Connecticut Open в британском городе Нью-Хейвен пройдет с 18 по 26 августа.