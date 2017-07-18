В Самарской области 206 мотоциклистов поймали пьяными за рулем

С начала 2017 г. в Самарской области произошло уже 44 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пять человек погибли и 47 получили травмы.

После того как в июле, наконец, установилась теплая погода, мотоциклистов на дорогах заметно прибавилось. Сотрудники ГИБДД тут же начали проводить профилактические рейды. Многие водители мототранспорта этим недовольны.

"Честно говоря, постоянные проверки ГИБДД напрягают, — признался Леонид. — Иногда едешь за детским питанием в 8:00 и по пути тебя останавливают четыре раза. Это просто какая-то форма терроризма стала".

С ним согласен Иван: "В этом году меня в первый раз тормозят, зато в прошлом году, когда я только получил права, в первый же день меня остановили 17 раз".

На это сотрудники ГИБДД отвечают: в таком деле лучше "перебдеть". "У нас нет цели "закошмарить" водителей мотоциклов, — заявил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов. — Мы хорошо относимся к законопослушным водителям, которые уважают других участников дорожного движения и жителей Самары. Однако мы регулярно выявляем нарушения, связанные с превышением скорости, несоблюдением очередности проезда и правил маневрирования. Более того, на сегодня мы уже составили 206 протоколов об управлении мотоциклом или мопедом в нетрезвом виде".

Кроме того, в полицию регулярно поступают жалобы от жителей больших городов: уж больно много появилось желающих погонять ночью по свежеотремонтированным улицам. Причем с оглушительным ревом двигателей.

"Лично у меня конфликтов с соседями еще ни разу не было, — пожимает плечами Александр. — Я ценю чужое право на отдых и потому позаботился о том, чтобы мой мотоцикл не был громким. Для меня это не хобби, а необходимость: я живу довольно далеко от работы и на машине в пробках приходилось терять много времени. В этом году купил мотоцикл. И сразу заметил, что он требует гораздо большей концентрации внимания: следить приходится одновременно за всеми участниками движения, состоянием дороги и много за чем еще".

После того, как проверки мотоциклистов стали регулярными, большинство из них привели в порядок весь необходимый пакет документов, чего не скажешь о водителях более редких видов транспорта.

К примеру, во время одного из рейдов "попался" водитель мотовездехода, у которого при себе не было никаких документов. Разумеется, он клятвенно обещал, что ему сейчас все привезут, однако эвакуатор все равно вызвали. По прошествии получаса мотовездеход отправился на штрафстоянку.

"Водителю привезли лишь незаверенную нотариально ксерокопию ПТС, которая не является документом, — прокомментировал происходящее старший инспектор ДПС специализированного батальона Дмитрий Фадеев. — По факту же он ехал по городу без регистрационных документов. У него даже договор купли-продажи мотовездехода датирован 2015 годом. И за два года он так и не зарегистрировал транспортное средство, хотя по закону на это дается 10 дней".

Теперь, чтобы забраться мотовездеход, его хозяину придется собрать полный пакет документов, оплатить все штрафы и расходы по эвакуации и содержанию техники на штрафстоянке.

Всего же, по данным ГУ МВД России по Самарской области, за выходные 15 и 16 июля сотрудники ГИБДД на нарушении правил поймали около 200 водителей мототранспорта, трое из них лишись средств передвижения — их отправили на штрафстоянку.