Ночью на ул. Стара-Загора в Самаре горел Ford

Во вторник, 18 июля, в 3:19, в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Стара-Загора в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел автомобиль Ford. Его тушили девять человек, которые использовали две единицы пожарной техники. Автомобиль удалось полностью потушить в 3:31.
Кстати, это не единственный случай возгорания машин в Самаре за сутки. Например, по данным областного ГУ МЧС России, 17 июля, в 20:05, на ул. Чернореченской в Ленинском районе загорелась "десятка".
На его тушение выезжали 10 человек. Машину удалось полностью затушить уже в 20:13.
Причины возгораний автомобилей и причиненный ими ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!