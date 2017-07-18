Минтруд просубсидирует трудоустройство работников АвтоВАЗа на 600 млн рублей

Минтруд России предложил выделить субсидию Самарской области на поддержку работников АвтоВАЗа, сообщает tass.ru

Субсидию планируется направить на частичное возмещение расходов на оплату труда и переобучение сотрудников, не участвующих в основном производстве с целью их трудоустройства в другие организации.