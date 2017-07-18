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У проекта экстренной психологической помощи Самарского университета сменился телефон

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У проекта экстренной психологической помощи и поддержки жителей Самарской области "Ты не один", "Мы не чужие", сменился номер телефона. Теперь граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить помощь, набрав номер 8 (846) 337-99-93.

Проект шестой год реализуется психологическим факультетом национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

Сотрудники проекта — студенты психологического факультета владеют методами ресурсного общения и оказания экстренной психологической помощи. Они проходят специальное обучение в объеме 36 часов интенсивной групповой работы и 240 часов (20 смен) дежурства на телефоне экстренной психологической помощи.

В любое время дня и ночи консультанты готовы помогать людям с депрессивными и суицидальными настроениями, тем, кто чувствует социальную беспомощность, остро переживает чувства отчаяния, одиночества, потери близкого человека или утрату смысла жизни, а также для неизлечимо больных и химически зависимых людей. Возраст значения не имеет — специалисты найдут нужные слова для каждого человека.

Звонки для граждан бесплатны, телефон 8 (846) 337-99-93 работает круглосуточно.

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