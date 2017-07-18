В большинстве районов Самарской области сохранится пожароопасность лесов

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", с 19 по 21 июля в большинстве районов Самарской области сохранится четвертый класс пожарной опасности лесов.

Жителям области рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.