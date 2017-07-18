Жителя Отрадного осудили за приобретение и хранение героина

В Отрадном суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 31 мая 2017 г. подозреваемый приобрел у человека, личность которого следствие так и не смогло установить, 11,68 г героина и хранил наркотик, пока его не задержали.

Суд назначил обвиняемому четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.