В Отрадном мужчина утонул в озере, запутавшись в водорослях

В среду, 18 июля, водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения извлекли тело утонувшего двумя днями ранее мужчины из озера Осиновское в городе Отрадный, сообщает ПСС Самарской области.

К спасателям обратились родственники 26-летнего мужчины.

Проведение обследования дна водоема значительно осложняло большое количество водорослей, глинистое дно и отсутствие видимости под водой.

Обследовав около 600 кв. м дна, мужчину обнаружили на глубине 3 м, запутавшегося в зарослях водной растительности.

"Причина произошедшего очевидна: пренебрежение правилами поведения на водных объектах. Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах", - напоминает ПСС.