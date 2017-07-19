РКЦ "Прогресс" завершит летные испытания ракеты "Союз-2.1в" в 2018 году

Летные испытания ракеты легкого класса "Союз-2.1в" будут завершены в 2018 г., сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина.

"Летные испытания мы должны завершить в следующем году", — сказал он.

Таким образом, летные испытания завершатся в "количестве пяти пусков".

"До 2025 г. эта машина будет работать с двигателем НК-33, никакой замены не предусматривается", — уточнил Кирилин.