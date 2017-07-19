Самарская ракета, работающая на метане, может получить название "Союз-7"

Ракета-носитель с двигателями, работающими на метане, разработку которой ведет Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", может получить название "Союз-7", сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Кирилина.

"Раньше "Союз-5" планировали под СПГ (сжиженный природный газ. — Прим. ред.), теперь проект по ракете на СПГ продолжаем под маркой "Союз-7", — сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

До недавнего времени РКЦ "Прогресс" разрабатывал ракету среднего класса в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". Позднее ракета получила название "Союз-5".