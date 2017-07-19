Психически нездоровый самарец, подозреваемый в убийстве матери, сам обратился в полицию

30-летний житель Самары, подозреваемый в убийстве своей матери, сам вызвал правоохранителей на место преступления, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, в понедельник, 17 июля, в квартире на ул. Олимпийской был обнаружен труп 55-летней хозяйки жилья с травмами головы. Как позже установит судебно-медицинский эксперт, причиной смерти стала механическая асфиксия.
Информация об обнаружении тела погибшей поступила в дежурную часть отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре от сына убитой женщины, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы.
В ходе общения с сотрудниками органов внутренних дел мужчина рассказал, что пришел домой и увидел лежащую на полу мать. Когда понял, что у нее отсутствуют признаки жизни, позвонил в полицию.
При отработке версий случившегося у сотрудников полиции появились подозрения о возможной причастности к гибели потерпевшей ее сына, предполагаемого преступника задержали. Собранные материалы свидетельствовали о том, что между родственниками в тот день произошла ссора. При допросе мужчина признался, что избил, а потом задушил свою мать.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?