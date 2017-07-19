Психически нездоровый самарец, подозреваемый в убийстве матери, сам обратился в полицию

30-летний житель Самары, подозреваемый в убийстве своей матери, сам вызвал правоохранителей на место преступления, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в понедельник, 17 июля, в квартире на ул. Олимпийской был обнаружен труп 55-летней хозяйки жилья с травмами головы. Как позже установит судебно-медицинский эксперт, причиной смерти стала механическая асфиксия.

Информация об обнаружении тела погибшей поступила в дежурную часть отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре от сына убитой женщины, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы.

В ходе общения с сотрудниками органов внутренних дел мужчина рассказал, что пришел домой и увидел лежащую на полу мать. Когда понял, что у нее отсутствуют признаки жизни, позвонил в полицию.

При отработке версий случившегося у сотрудников полиции появились подозрения о возможной причастности к гибели потерпевшей ее сына, предполагаемого преступника задержали. Собранные материалы свидетельствовали о том, что между родственниками в тот день произошла ссора. При допросе мужчина признался, что избил, а потом задушил свою мать.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.