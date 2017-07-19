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Преступления Происшествия

В убийстве беременной женщины подозревают ее сожителя

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинель-Черкасском районе возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя с. Верхняя Солянка, подозреваемого в убийстве, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 18 июля подозреваемый, находясь дома у своей беременной 22-летней сожительницы, на почве ревности нанес ей несколько ножевых ранений в область брюшной полости и бедра. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

По данным источника Волга Ньюс, девушка была на 24 неделе беременности. Ее сожитель — официально безработный, ранее он был судим за кражу.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. — Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия".

Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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