Столкновение грузовика и легковушки затруднило движение на Московском шоссе

В среду, 19 июля, утром в районе пересечения Московского шоссе и ул. Ташкентской по направлению "из города" произошло столкновение легковушки и грузовика, из-за чего осложнилось движение транспорта в данном направлении и начала собираться автомобильная пробка, сообщают в соцсетях очевидцы.
Свои наблюдения самарцы подкрепили фотографиями, на которых запечатлен остановившийся на дороге грузовик, к нему боком прижата легковушка.
Данных о пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.