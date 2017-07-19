Столкновение грузовика и легковушки затруднило движение на Московском шоссе

В среду, 19 июля, утром в районе пересечения Московского шоссе и ул. Ташкентской по направлению "из города" произошло столкновение легковушки и грузовика, из-за чего осложнилось движение транспорта в данном направлении и начала собираться автомобильная пробка, сообщают в соцсетях очевидцы.

Свои наблюдения самарцы подкрепили фотографиями, на которых запечатлен остановившийся на дороге грузовик, к нему боком прижата легковушка.

Данных о пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.