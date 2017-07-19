Строитель многоэтажной автостоянки в Новокуйбышевске не смог получить землю через суд

Строительной компании "Монолит" не удалось обязать мэрию Новокуйбышевска предоставить земельный участок под многоэтажную парковку, которая строится много лет. Информация об этом размещена на сайте областного арбитража 13 июля.

15 февраля 2017 года ООО "Строительная компания Монолит" подало в Арбитражный суд Самарской области иск, в котором просило обязать мэрию предоставить ей земельный участок в аренду на улице Нефтепроводчиков в 69-м квартале для завершения строительства многоэтажной автостоянки.

Согласно материалам дела, между администрацией и строительной компанией в 2006 году был заключен договор, согласно которому последней предоставляется в аренду на три года участок площадью 5,2 тыс. кв. м под строительство парковки на 300 мест. После этого договор неоднократно продлевался. Сейчас объект готов на 80-85%.

В документах говорится о том, что право собственности на него за компанией не зарегистрировано. Помимо этого, администрация города отказала в продлении договора аренды. Кроме того, в суд "Монолит" не представил доказательства о том, что он обращался в мэрию о предоставлении участка под стоянку.

В связи с этим суд считает, что компания не смогла доказать причины, которые легли в основу заявления, и поэтому отказал в иске.