Строитель многоэтажной автостоянки в Новокуйбышевске не смог получить землю через суд

Строительной компании "Монолит" не удалось обязать мэрию Новокуйбышевска предоставить земельный участок под многоэтажную парковку, которая строится много лет. Информация об этом размещена на сайте областного арбитража 13 июля.
15 февраля 2017 года ООО "Строительная компания Монолит" подало в Арбитражный суд Самарской области иск, в котором просило обязать мэрию предоставить ей земельный участок в аренду на улице Нефтепроводчиков в 69-м квартале для завершения строительства многоэтажной автостоянки.
Согласно материалам дела, между администрацией и строительной компанией в 2006 году был заключен договор, согласно которому последней предоставляется в аренду на три года участок площадью 5,2 тыс. кв. м под строительство парковки на 300 мест. После этого договор неоднократно продлевался. Сейчас объект готов на 80-85%.
В документах говорится о том, что право собственности на него за компанией не зарегистрировано. Помимо этого, администрация города отказала в продлении договора аренды. Кроме того, в суд "Монолит" не представил доказательства о том, что он обращался в мэрию о предоставлении участка под стоянку.
В связи с этим суд считает, что компания не смогла доказать причины, которые легли в основу заявления, и поэтому отказал в иске.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.