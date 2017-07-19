В Самаре покажут спектакли о вреде наркотиков

В Самаре в проекте "Жизнь не театр" волонтеры представят сверстникам из детских оздоровительных лагерей театральные постановки о влиянии наркотиков на жизнь человека.
Запланировано восемь профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях Самарской области. Это будут спектакли и лекции с элементами тренингов, созданные в сотрудничестве с профессиональными психологами.
Практика лекций и тренингов уже была использована Самарским Домом молодежи в прошлом году в рамках проекта "Время без наркотиков". Он получил положительные отзывы как у педагогов, так у самих ребят. Благодаря неформальному общению с психологами они смогли расширить свои знания о вреде наркотической зависимости.
В этом году возник новый проект, основанный на технологии "равный равному" — "Жизнь не театр". В социальном театре такого формата актерами являются не профессионалы, а обычные люди, которые заинтересованы в решении той или иной социальной проблемы.
Для проекта подготовили 30 добровольцев, которые под руководством профессиональных режиссеров и команды психологов учились вовлекать молодежь в социально полезную практику и на языке театрального искусства рассказывать о вреде наркозависимости.
Спектакли в детских оздоровительных лагерях покажут с 19 июля по 14 августа.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.