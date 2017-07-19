В Самаре покажут спектакли о вреде наркотиков

В Самаре в проекте "Жизнь не театр" волонтеры представят сверстникам из детских оздоровительных лагерей театральные постановки о влиянии наркотиков на жизнь человека.

Запланировано восемь профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях Самарской области. Это будут спектакли и лекции с элементами тренингов, созданные в сотрудничестве с профессиональными психологами.

Практика лекций и тренингов уже была использована Самарским Домом молодежи в прошлом году в рамках проекта "Время без наркотиков". Он получил положительные отзывы как у педагогов, так у самих ребят. Благодаря неформальному общению с психологами они смогли расширить свои знания о вреде наркотической зависимости.

В этом году возник новый проект, основанный на технологии "равный равному" — "Жизнь не театр". В социальном театре такого формата актерами являются не профессионалы, а обычные люди, которые заинтересованы в решении той или иной социальной проблемы.

Для проекта подготовили 30 добровольцев, которые под руководством профессиональных режиссеров и команды психологов учились вовлекать молодежь в социально полезную практику и на языке театрального искусства рассказывать о вреде наркозависимости.

Спектакли в детских оздоровительных лагерях покажут с 19 июля по 14 августа.