РСХБ и Bloomberg провели конференцию по управлению корпоративными финансами

18 июля 2017 года РСХБ и информационное агентство Bloomberg провели в Санкт-Петербурге очередную совместную конференцию, посвященную повышению эффективности корпоративных казначейств. В мероприятии приняли участие представители крупных предприятий из приоритетных отраслей экономики, в том числе агропромышленного комплекса, информационных агентств Bloomberg и АЭИ Прайм, а также других СМИ.
На конференции эксперты рынка и представители компаний обсудили валютные и процентные риски в деятельности предприятий и эффективные способы управления ими с помощью инструментов, предлагаемых Россельхозбанком.
В ходе мероприятия Банк представил участникам электронную торговую платформу РСХБ-Дилинг — сервис для корпоративных клиентов, разработанный специалистами АЭИ Прайм и предназначенный для совершения сделок на валютном и денежном рынках с использованием специализированного информационно-торгового терминала. Система позволяет клиентам получать информацию о котировках Банка и совершать операции со всеми основными финансовыми инструментами в режиме реального времени.
"Россельхозбанк предлагает корпоративным клиентам широкую линейку современных банковских инструментов, позволяющих оптимизировать финансовую деятельность компаний. Мы организуем подобные встречи на постоянной основе, чтобы ознакомить руководителей предприятий с возможными направлениями сотрудничества с Банком и получить обратную связь о наших предложениях", — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Оксана Лут.
Основными темами выступления специалистов Bloomberg стали инструменты управления ликвидностью, валютными и процентными рисками корпоративных компаний.
По итогам мероприятия организаторы и участники выразили заинтересованность в дальнейшем проведении аналогичных конференций для клиентов Банка в других регионах России.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.