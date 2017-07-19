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Леонид Симановский: "Госдума обновляет бюджетное правило, объединяя ФНБ и Резервный фонд"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июля, Государственная дума РФ приняла закон о новом бюджетном правиле и об объединении суверенных фондов на базе Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об основных положениях закона журналистам рассказал депутат Госдумы от Самарской области, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Леонид Симановский: "Госдума обновляет бюджетное правило, объединяя ФНБ и Резервный фонд" Леонид Симановский: "Госдума обновляет бюджетное правило, объединяя ФНБ и Резервный фонд"
Фото: Игорь Казановский

"Суть в том, что параметры федерального бюджета, в первую очередь, расходы, будут рассчитываться исходя из базовой цены на нефть марки Urals в $40 США за баррель в ценах 2017 года. Начиная с 2018 года, эта цена будет индексироваться на 2% в год", — пояснил депутат.

При данном уровне базовой цены бюджет, по его словам, должен быть сбалансирован на первичном уровне, то есть до уплаты процентных расходов на обслуживание государственного долга. Новое правило в полном объеме вступит в действие с 2019 года, а на 2018 год предлагается определить предельный уровень расходов с учетом первичного дефицита в 1% ВВП", — сказал зампред бюджетного комитета.

Законом предусмотрено объединение Фонда национального благосостояния с Резервным фондом на базе ФНБ. Средства Резервного фонда не позднее 1 февраля 2018 года в полном объеме должны быть зачислены в ФНБ. Предполагается, что дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться сразу на формирование ФНБ, а отдельные полномочия по управлению его средствами могут осуществляться Банком России.

Средства ФНБ можно будет использовать, в том числе, на софинансирование добровольных пенсионных накоплений и финансирование дефицита федерального бюджета в зависимости от остатка средств фонда на конец года.

"Если объем размещенных на депозитах и банковских счетах в Банке России средств ФНБ превысит 5% ВВП на конец очередного года, то использование средств фонда на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ будет ограничен объемом недополученных нефтегазовых доходов, а если не превысит 5% — то 1% ВВП", — отметил парламентарий.

Минфин России ежемесячно будет публиковать сведения о величине активов ФНБ на начало месяца, зачислении средств, их размещении и использовании. "Это позволит обеспечить прозрачность и должный контроль за движением средств объединенного фонда", — уверен Симановский.

В ходе работы над проектом закона депутатам удалось убедить правительство РФ сохранить ФНБ. "Мы выступали протии ликвидации данного фонда и использовании его средств на пополнении Резервного фонда, потому что ФНБ — это гарантии пенсионных прав наших граждан", — напомнил зампред думского комитета.

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