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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Apple Pay доступен держателям банковских карт МегаФона

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 июля держатели банковской карты МегаФона смогут оплачивать покупки при помощи Apple Pay. Теперь карту не обязательно носить с собой, достаточно лишь добавить ее к Apple Pay и расплачиваться с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Уникальность банковской карты МегаФона в том, что счет мобильного телефона и банковской карты единый, а это значит, что при оплате Apple Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Когда вы добавляете банковскую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

"Благодаря возможностям Apple Pay мы делаем банковскую карту МегаФона, а вместе с ней и счет телефона, удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг. При запуске карты мы обещали эту функциональность реализовать, и сделали это. Но мы не планируем на этом останавливаться и будем активно развивать продукт. В ближайшее время пользователей карты ждут дополнительные технологические новации и уникальные преимущества, которые откроют перед нашими абонентами новые возможности", — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам "МегаФона".

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить банковскую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Партнёром ПАО "МегаФон" в этом проекте и эмитентом банковских карт "МегаФона" является ООО "банк Раунд", генеральная лицензия ЦБ РФ № 2506 от 14 ноября 2012 года.

Также абоненты "МегаФона" могут пополнять счет мобильного телефона при помощи Apple Pay. В "Личном кабинете" нужно выбрать способ пополнения Apple Pay и приложить палец к Touch ID. Можно пополнить не только свой, но и любой другой номер "МегаФона".

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Подробнее про банковскую карту "МегаФона" читайте на сайте: https://bank.megafon.ru/

Информация о лимитах совершения операций на https://bank.megafon.ru/

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