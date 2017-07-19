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Сотовая связь Транспорт и связь

Tele2 увеличила число роуминговых партнеров в Европе и Турции

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 открыла роуминг в сетях HT Eronet (Босния и Герцеговина), Cosmote (Греция) и AVEA (Турция). Клиенты компании в этих странах могут пользоваться услугами автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом на выгодных условиях.

Абонентам Tele2, путешествующим в Боснию и Герцеговину, Грецию и Турцию, доступен автоматический голосовой роуминг по цене 15 рублей за минуту звонка в страны СНГ и Европы. Передача одного текстового или мультимедийного сообщения обойдется в этих странах в 6 рублей. Стоимость высокоскоростного мобильного интернета в Боснии, Греции и Турции составит 25 рублей за мегабайт.

Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции, которые позволяют оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Услуга "Разговоры без границ" дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 рублей за минуту, абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. С помощью опции "Интернет за рубежом" в Боснии и Герцеговине, Греции, Турции можно скачать 10 Мб интернет-трафика за 100 рублей в сутки.

С подробной информацией о тарифах и дополнительных услугах, предоставляемых Tele2 в роуминге, можно ознакомиться на официальном сайте компании.

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