В Музее модерна открылась выставка французского фотографа Мишеля Сима

Музею модерна повезло сделать выставку Мишеля Сима "Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены" сразу после Мультимедиа арт музея Москвы и галереи в Цюрихе. В одной коллекции вся жизнь творческой элиты Франции XX века. Здесь не только исторический экскурс в мастерские, но и лучшее из возможного в формате "официальный портрет художника".

Радость жизни

В 1945 году Пабло Пикассо работает над монументальным полотном "Радость жизни". Высказывание, призывающее отринуть кошмары войны и снова обратиться к красоте и наслаждению, даруемыми свободному человеку окружающим миром. К радости он призывает и своего друга Мишеля Сима.

До концлагерей Сима обладал неукротимой жаждой жизни и творчества. В 17 лет он оставил серую Польшу и поехал в богемный Париж, где, как известно, "праздник всегда с тобой". Здесь он знакомится с гениями своего времени — художниками, скульпторами, писателями. Отринув скучные академические занятия, он решает учиться "на практике" и все время проводит в мастерских. Так и получает с легкого слова французского поэта Поля Элюара псевдоним Sima — анаграмма с французского "друзья". Вскоре талант скульптора в нем замечает знаменитый Осип Цадкин. Начинается славный путь Сима как художника. Но все меняет Вторая мировая. Из-за своего происхождения Мишель Сима (настоящее имя Михал Змаевский) отправляется в концлагерь.

После освобождения в 1945-м единственный шанс выжить для скульптора — это его друзья. Он едет на Лазурный берег, где и встречается со своим старым другом Паблом Пикассо. Испанец с трудом уговаривает его взяться за фотоаппарат и снова стать тем, кем он был — "другом всех художников" Мишелем Сима. Впервые в мастерскую с фотоаппаратом Сима заходит к Пикассо, чтобы запечатлеть работу над картиной "Радость жизни". В течение последующих десяти лет Сима сделает фотографии ярких представителей Парижской школы XX века и сформирует альбом "Лица двадцати одного художника". Но он будет так разочарован качеством печати альбома, что забросит фотографию и вернется к скульптуре. Тем не менее имя Мишеля Сима стало известно широкой публике именно благодаря его фотоработам. Сейчас популяризацией творчества Сима активно занимается его сын Пьер.

История одной фотографии

В коллекции Пьера много историй про его отца. Одна из них касается фотографии Пикассо с совенком. Мишель Сима каждый вечер шел с фотоаппаратом к своему другу Пикассо, чтобы запечатлеть процесс его работы над картинами. В один из вечеров он случайно увидел раненого совенка. Взял и принес его в мастерскую. Тут же поднялась суета. И лишь когда Пикассо взял на руки птенца, тот успокоился. Сима рассказывал про удивительную, практически мистическую власть художника над животными. "Я возьму тебя в Париж", — сказал Пикассо совенку и сдержал свое обещание. Скоро птенец выздоровел и стал прообразом ряда картин испанского мастера.

Фотография Сима, где Пикассо держит на руках совенка, стала знаменитой. Многие находят схожие черты между испанцем и ночной птицей. Довольно спонтанная композиция, что не характерно для Сима-фотографа. "Сима не делал случайные фотографии, — рассказывает куратор выставки Мария Хитрякова. — Они все постановочные. Он тщательно ставил композицию и свет — в этом их художественная ценность. Сима считал своим учителем по части постановки света Сергея Эйзенштейна, которого он очень любил, и чьи фильмы многократно смотрел".

Сима со скрупулезной точностью выстраивал композицию кадра. Его фотографии обязательно рассказывали историю художника. Вот Жан Кокто сидит за столом и смотрит прямо в камеру, рядом с ним маска и книга. С помощью технических приемов Сима добавил французскому драматургу лишнюю пару рук, прямолинейно подчеркнув многогранность творчества мастера. Но подобная фантасмагория редко встречается у Сима. Обычно ему достаточно лаконичного образа "художник со своей работой". Удивительно синонимично у Сима смотрится Хуан Миро со своими абстрактными скульптурами. Сима умело подчеркивает умение совмещать кинематограф, фотографию и живопись у Ман Рея, смотрящего на свои скульптуры как на длинную пленку, отбирающего кадр. Франсис Пикабиа, Альберто Джакометти, Марсель Дюшан, Андре Дерен, Ле Корбюзье и многие другие сотрудничали с Мишелем Сима. Это настоящий путеводитель по миру искусства XX века. Можно даже поиграть — загадать любимого художника и попробовать его найти в фотографиях Сима. Наверняка вы выиграете, потому что это антология гениев своего времени.

Мишель Сима оказал всем любителям искусства неоценимую услугу — позволил заглянуть в святая святых художника. Не воспользоваться такой возможностью и не прийти в Музей модерна на его выставку просто безответственно. Тем более что она пробудет в Самаре до октября. "Мы очень рады, что выставка Мишеля Сима проходит в Самаре, потому что эти работы заслуживают того, чтобы с ними познакомилось как можно большее количество людей, — говорит Мария Харитонова. — Это третья выставка, связанная с именем Мишеля Сима. Первая проходила в Цюрихе, вторая у нас в музее в Москве и теперь в Самаре. Это продолжает дело, которое начал его сын Пьер по введению имени своего отца в мировое искусство, в историю фотографии".