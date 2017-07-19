Работы в Струковском саду и на площади им. Куйбышева завершат в октябре

18 июля депутаты думы Самары проконтролировали ход ремонта и реконструкции знаковых объектов города.

Привлекать общественность для контроля

Первым пунктом выездного заседания депутатской фракции партии "Единая Россия" стала 4-я очередь набережной. Ее реконструкцию с марта ведет ООО "Автодоринжиниринг". Сумма муниципального контракта составляет 589,8 млн рублей. Сдача объекта намечена на март 2018 года, но основную часть работ планируется завершить уже в ноябре этого года.

"Протяженность четвертой очереди составляет около километра, — рассказал о масштабах работ руководитель проекта компании-подрядчика П. В. Новиков. — Здесь будет построен хозяйственно-бытовой корпус, фонтан, амфитеатр. Также планируется обустроить 43 лестницы, уложить 15 тысяч квадратных метров тротуарной плитки и 17 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия".

Работы идут согласно графику. Сейчас на 95% выполнена прокладка инженерных сетей, установлены два из пяти километров гранитных ступеней, завершены работы по инъекционной закачке ремонтных составов в трещины бетонной конструкции паруса и основания скульптурной композиции "Ладья". Демонтаж плит участка берегоукрепления продолжится сразу после снижения уровня воды в Волге. На месте строящегося амфитеатра на 500 мест уже установлена опалубка, начали бетонировать основания опор скамей. После открытия здесь будут устраивать киносеансы под открытым небом, концерты и другие культурные мероприятия.

Заместитель руководителя департамента градостроительства О. В. Захаров сообщил, что сейчас на объекте освоено около 200 млн рублей: "Благодаря депутатам из бюджета выделили 90 млн рублей в качестве аванса подрядчику, что позволило своевременно начать работы".

Председатель городской думы Галина Андриянова призвала строителей активнее привлекать общественный контроль, особенно в вопросах организации доступной среды: "Обновленная набережная должна быть доступной для инвалидов-колясочников. Поэтому маломобильные граждане должны выступить экспертами в данной ситуации. В регионе есть общественная организация "Десница", представители которой могут протестировать объекты".

Успеть к Параду Памяти

Капитальный ремонт площади им. Куйбышева стартовал в мае. Подрядчиком является ООО "Вист", с которой заключен муниципальный контракт на 243 млн рублей. Сейчас процент выполнения работ составляет 59,6%. Основные силы брошены на обновление четырех скверов: там проведена фрезеровка асфальта, разобраны дорожки из плит и тротуары, проложены все подземные коммуникации.

"В скверах уже устанавливают бортовой камень, — сообщил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов. — В ближайшее время начнется устройство плиточного покрытия, выравнивающего слоя и верхнего покрытия на площади".

Он также заверил, что общая концепция площади не изменится: "Нам приходило множество обращений от граждан с просьбой сохранить площадь в классическом виде".

Депутат Сергей Рязанов попросил строителей четко придерживаться графика: "7 ноября на площади должен пройти очередной Парад Памяти. Важно, чтобы к этому времени все работы были закончены".

Грамотно и в срок

Работа кипит и в Струковском саду. До конца октября реконструкцию парка выполнит ПСК "Волга" на сумму более 227 млн рублей.

"Все знаковые объекты здесь будут сохранены и отремонтированы, — рассказал Шамиль Халиуллов. — Обновятся входная группа, здание "Летней эстрады", памятник Максиму Горькому с прилегающей территорией, фонтан "Девочка и мальчик", ландшафтный комплекс "Грот" с фонтаном, а также зона для любителей шахмат".

Кроме того, в парке установят деревянный навес для летних мероприятий, детскую и спортивную площадки. Вместо стационарного туалета появятся три модульных санузла в доступом для маломобильных граждан.

Депутаты остались довольны увиденным. "Мы убедились, что на всех трех объектах ведутся активные работы, — отметила заместитель председателя гордумы Татьяна Братчикова. — Надеемся, что сроки будут соблюдены, несмотря на погодные условия. Уверена, что жители будут рады обновлению любимых мест. Для них это большой подарок".

Подводя итоги заседания, Галина Андриянова отметила, что все три объекта находятся под контролем региональных и городских депутатов: "Нам крайне важно, чтобы бюджетные средства осваивались грамотно и работы производились в срок. Эти объекты имеют большое значение для горожан. У каждого есть связанные с ними воспоминания и свои истории. Поэтому важно сохранить историческое наследие, воплощенное в этих местах. Все лучшее в городе будет сохранено и бережно восстановлено".

Галина Андриянова, председатель думы г. о. Самара:

— Мы рекомендовали подрядчикам работать в тесном контакте с представителями общественности. Особенно это касается строительства инфраструктуры для маломобильных граждан.