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Девелопмент Строительство и недвижимость

Поволжский арбитраж обязал проверить законность пристроя к "МегаСити"

КАЗАНЬ. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд кассационной инстанции в Казани отменил решение самарского арбитража и апелляции, которые обязали управление Росреестра внести изменения в ЕГРП в связи с изменением площади ТЦ "МегаСити" в Самаре.

Напомним, в 2011 г. компания "Виктор и Ко" просила областной минстрой выделить участок площадью 2050 кв. м и согласовать место размещения пристроя к ТЦ "МегаСити", которым владеет компания. В пристрое планировалось разместить развлекательную зону.

Задуманное бенефициар группы Виктор Сурков реализовал, но зарегистрировать изменения в ЕГРП не получилось. В Росреестре это сделать отказались, поскольку здание благодаря пристрою увеличилось — с 49 987 до 54 699 кв. метров. При этом у компании нет разрешений ни на строительство, ни на ввод строения в эксплуатацию, а проектная документация не проходила экспертизу.

Представители "Виктор и Ко Мега Сити" обратились в арбитраж и выиграли суд, который обязал управление Росреестра зарегистрировать права собственности на объект.

Однако судья кассационной инстанции посчитал, что необходимо проверить вследствие чего была увеличена общая площадь постройки и изменены ее границы, затрагивались ли конструктивные элементы здания при  реконструкции. Также председательствующая сделала акцент на отсутствии разрешительной документации у "Виктор и Ко" и предложила провести строительно-техническую экспертизу.

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