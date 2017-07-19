Отставного полковника ГРУ и московского адвоката осудили за предложение передать взятку судье ВС РФ

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело двух мужчин, которых обвиняли в предложении посредничества во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, председатель совета Самарского реготделения Общероссийской общественной организации "Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александр Ильин и член палаты адвокатов Москвы Алексей Ярзуткин предложили директору коммерческой организации посредничество в передаче взятки 13,5 млн руб. судье Верховного Суда РФ за решение об отмене постановлений Арбитражного суда Ульяновской области и Арбитражного суда Поволжского округа.
28 июля 2016 г. подозреваемых задержали сотрудники регионального ГУ МВД после получения денег.
Суд признал Ильина и Ярзуткина виновными и назначил им четыре года лишения свободы в колонии общего режима и два с половиной года в колонии общего режима с двухлетним запретом заниматься оказанием юридических услуг. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.