Отставного полковника ГРУ и московского адвоката осудили за предложение передать взятку судье ВС РФ

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело двух мужчин, которых обвиняли в предложении посредничества во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, председатель совета Самарского реготделения Общероссийской общественной организации "Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александр Ильин и член палаты адвокатов Москвы Алексей Ярзуткин предложили директору коммерческой организации посредничество в передаче взятки 13,5 млн руб. судье Верховного Суда РФ за решение об отмене постановлений Арбитражного суда Ульяновской области и Арбитражного суда Поволжского округа.

28 июля 2016 г. подозреваемых задержали сотрудники регионального ГУ МВД после получения денег.

Суд признал Ильина и Ярзуткина виновными и назначил им четыре года лишения свободы в колонии общего режима и два с половиной года в колонии общего режима с двухлетним запретом заниматься оказанием юридических услуг. Приговор в законную силу не вступил.