Берег Саратовского водохранилища в Новокуйбышевске укрепит "Группа ВМ"

Берег Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный в Новокуйбышевске укрепит ООО "Группа ВМ". С компанией был заключен государственный контракт на 35,1 млн рублей. Информация об этом размещена 19 июля на сайте областного правительства.

Финансирование выделяется из региональной казны. На эти средства компания должна будет до конца августа укрепить берег железобетонными плитами с устройством в основании банкета из горной массы.