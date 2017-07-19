В Самарской области проходит конкурс "Лидер ЖКХ"

Государственная жилищная инспекция Самарской области объявила о начале VII ежегодного конкурса на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами "Лидер ЖКХ".
Главная задача конкурса — обобщение и распространение положительного опыта участников, полученного в сфере ЖКХ, на территории Самарской области.
Победители определяются в каждой из трех номинаций:
- "Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2016 году";
- "Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2016 г.";
- "Лучшее товарищество собственников жилья (лучший жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области в 2016 году".
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в конкурсную комиссию пакет документов. Перечень их приведен в разделе "Конкурс "Лидер ЖКХ" на сайте ГЖИ Самарской области.
Направлять документы на конкурс "Лидер ЖКХ" следует по адресу: Самара, ул. Красноармейская, 1, этаж 1, ГЖИ Самарской области, управление информационных технологий и организационной работы, тел. 8 (846) 200-02-85.
Последний день приема конкурсных материалов — 18 августа 2017 г.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?