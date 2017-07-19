В Самарской области проходит конкурс "Лидер ЖКХ"

Государственная жилищная инспекция Самарской области объявила о начале VII ежегодного конкурса на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами "Лидер ЖКХ".

Главная задача конкурса — обобщение и распространение положительного опыта участников, полученного в сфере ЖКХ, на территории Самарской области.

Победители определяются в каждой из трех номинаций:

"Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2016 году";

"Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2016 г.";

"Лучшее товарищество собственников жилья (лучший жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области в 2016 году".

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в конкурсную комиссию пакет документов. Перечень их приведен в разделе "Конкурс "Лидер ЖКХ" на сайте ГЖИ Самарской области.

Направлять документы на конкурс "Лидер ЖКХ" следует по адресу: Самара, ул. Красноармейская, 1, этаж 1, ГЖИ Самарской области, управление информационных технологий и организационной работы, тел. 8 (846) 200-02-85.

Последний день приема конкурсных материалов — 18 августа 2017 г.