Ремонт автодороги, ведущей к аэропорту, планируют закончить в августе

Ремонт региональной автомобильной дороги Волжский — Курумоч — "Урал" в Красноярском районе близится к завершению. В ночь с 18 на 19 августа дорожники завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

По данным областного минтранса, автомобильная дорога Волжский — Курумоч — "Урал" протяженностью 3,8 км ремонтируется в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Дорога является частью альтернативного маршрута гостей и болельщиков от аэропорта "Курумоч" в Самару во время проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.

В рамках ремонта дорожники провели фрезерование проезжей части, устройство выравнивающего слоя, завершили устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки 20.

"Работа по укладке асфальта велась в ночное время, за ночь укладывалось порядка 1000 тонн. Закончить все работы на проезжей части мы планируем в начале августа. В процессе идет постоянный контроль качества как нашей лабораторией, так и лабораторией министерства", — говорит заместитель директора по производству ООО "Хрипунов и К" Павел Клявзур.

Также предусмотрен ремонт проезжей части путепровода и моста через реку Сок, установка четырех автопавильонов, восстановление посадочных площадок, бортового камня, монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки термопластиком.

Сроки проведения ремонта на мосту через Сок пока обсуждаются. Чтобы не затруднять движение автомобилистов, предложено дождаться завершения ремонта на других выездах из Самары.

"Работы проводятся в рамках контракта, который также включает ремонт шестикилометрового участка дороги от поселка Волжский до трассы "М-5" в направлении аэропорта "Курумоч". Ремонт на этом участке уже завершен", — отметил руководитель управления и эксплуатации автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов.