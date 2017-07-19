Самарские депутаты помогут жителям принять участие в программе "Комфортная городская среда" - 2018

Во вторник, 18 июля, в Самарской городской думе состоялось рабочее совещание по вопросу реализации муниципальной программы "Комфортная городская среда".

Согласно докладу первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в рамках программы в 2017 г. в Самаре планируется отработать 196 адресов. Предполагается отремонтировать 113 дворов, обновить фасады 144 домов.

В перечень работ входит установка малых архитектурных форм, освещения, газонных ограждений, озеленение территорий. Общий объем финансирования программы в 2017 г. составит более 318 млн рублей.

Заявки на участие в программе "Комфортная городская среда" подаются в администрации внутригородских районов. На 2017 год список участников уже сформирован. В настоящее время составляется план работы на следующий год. Поэтому уже сейчас всем, кто заинтересован в приведении в порядок своего дома и двора, необходимо подать заявку в администрацию района.

Участники совещания отметили, что большая роль в информировании граждан о возможностях муниципальной программы отводится городским депутатам всех уровней.

"Нам предстоит усилить работу с жителями, оказывая им всемерную поддержку в вопросе участия в данной программе, как информационную, так, возможно, и практическую, помогая правильно оформить заявки на участие. Ведь нам важно, чтобы сами жители влияли на выбор вариантов благоустройства и контролировали качество проведенных работ. И люди активно включаются в работу, проявляют заинтересованность, рисуют проекты, заявляют их. Самые востребованные из них входят в программу. Так вместе мы меняем облик нашего города, делаем его красивым и комфортным для жизни", — отметила председатель гордумы Галина Андриянова.