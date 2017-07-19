Самарские депутаты помогут жителям принять участие в программе "Комфортная городская среда" - 2018

Во вторник, 18 июля, в Самарской городской думе состоялось рабочее совещание по вопросу реализации муниципальной программы "Комфортная городская среда".
Согласно докладу первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в рамках программы в 2017 г. в Самаре планируется отработать 196 адресов. Предполагается отремонтировать 113 дворов, обновить фасады 144 домов.
В перечень работ входит установка малых архитектурных форм, освещения, газонных ограждений, озеленение территорий. Общий объем финансирования программы в 2017 г. составит более 318 млн рублей.
Заявки на участие в программе "Комфортная городская среда" подаются в администрации внутригородских районов. На 2017 год список участников уже сформирован. В настоящее время составляется план работы на следующий год. Поэтому уже сейчас всем, кто заинтересован в приведении в порядок своего дома и двора, необходимо подать заявку в администрацию района.
Участники совещания отметили, что большая роль в информировании граждан о возможностях муниципальной программы отводится городским депутатам всех уровней.
"Нам предстоит усилить работу с жителями, оказывая им всемерную поддержку в вопросе участия в данной программе, как информационную, так, возможно, и практическую, помогая правильно оформить заявки на участие. Ведь нам важно, чтобы сами жители влияли на выбор вариантов благоустройства и контролировали качество проведенных работ. И люди активно включаются в работу, проявляют заинтересованность, рисуют проекты, заявляют их. Самые востребованные из них входят в программу. Так вместе мы меняем облик нашего города, делаем его красивым и комфортным для жизни", — отметила председатель гордумы Галина Андриянова.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?